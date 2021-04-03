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    02:07, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Третья партия вакцины «Спутник V» поступила в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прибыла третья партия вакцины от коронавируса - 3600 доз вакцины «Спутник V». Новая партия предназначена для студентов и сотрудников закрытых социальных учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

    «3600 доз вакцины «Спутник V» доставили из Актюбинского фармацевтического хаба. Ее планируется распределить по 22 прививочным пунктам Атырауской области. Новая партия вакцины предназначена для студентов и сотрудников закрытых социальных учреждений. Также продолжится вакцинация и населения по восьми приоритетным категориям граждан, рекомендованным Министерством здравоохранения РК», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Проинформировав, что первым компонентом «Спутник V» привиты 3600 жителей региона, вторым компонентом - 1556 человек.

    «За последние сутки второй компонент вакцины от коронавируса получили 311 человек. Из них 8 госслужащих, 60 медработников и 243 педагога», - уточнили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

    Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

    21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. Как ранее сообщал министр здравоохранения, в апреле в Казахстане будут готовы 3 млн доз вакцины, и в этом же месяце против COVID-19 планируется вакцинировать более 1 млн казахстанцев.
    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Минздрав РК
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