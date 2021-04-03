Третья партия вакцины «Спутник V» поступила в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прибыла третья партия вакцины от коронавируса - 3600 доз вакцины «Спутник V». Новая партия предназначена для студентов и сотрудников закрытых социальных учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

«3600 доз вакцины «Спутник V» доставили из Актюбинского фармацевтического хаба. Ее планируется распределить по 22 прививочным пунктам Атырауской области. Новая партия вакцины предназначена для студентов и сотрудников закрытых социальных учреждений. Также продолжится вакцинация и населения по восьми приоритетным категориям граждан, рекомендованным Министерством здравоохранения РК», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Проинформировав, что первым компонентом «Спутник V» привиты 3600 жителей региона, вторым компонентом - 1556 человек.

«За последние сутки второй компонент вакцины от коронавируса получили 311 человек. Из них 8 госслужащих, 60 медработников и 243 педагога», - уточнили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.