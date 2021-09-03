Третья международная фотовыставка «Под одним небом» открылась в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 сентября, к 30-летию Независимости Республики Казахстан, на площадке Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога состоялось торжественное открытие третьей международной фотовыставки «Под одним небом», посвященной иудаизму. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра.

В мероприятии приняли участие Председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Е.Нукежанов, председатель Правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Б.Сарсенбаев, консул Государства Израиль в Республике Казахстан Галина Френкель, главный раввин г. Нур-Султана Шмуэль Карнаух, а также другие представители религиозных объединений, зарубежных дипломатических представительств США, России, Японии, Ватикана, Бельгии в Казахстане.

Цель фотовыставки – способствовать формированию толерантного мировоззрения и уважительного отношения к религиям и культурам разных народов мира, консолидация общества вокруг базовых человеческих и духовных ценностей, содействие в укреплении межконфессионального и межцивилизационного диалога, совместной ответственности в поддержании международного мира и безопасности.

В завершении торжественной церемонии, участники мероприятия ознакомились с представленными фотоработами Посольства Государства Израиль в Республике Казахстан, Представительства Евро-Азиатского Еврейского Конгресса в Центральной Азии, Еврейского центра «Хабад Любавич» (г. Караганда), Хабадского дома «Бейт Менахем» ( г. Алматы).

Фотовыставка «Под одним небом» продлится до 13 сентября 2021 года во Дворце мира и согласия для всех желающих с соблюдением всех мер предосторожностей.



