Третья кольцевая дорога может появиться в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане близится к завершению формирование второй кольцевой дороги и планируется создание третьей в черте урбанизированной территории. Об этом сообщила главный специалист группы городского транспорта ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» Акмарал Темирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Вы же видите, что наш город имеет радиально-кольцевую структуру по своему планировочному решению, то есть, несколько колец. Первое – большое наружное кольцо, (кольцевая автодорога) обводное К-1, и мы в прошлом генплане предлагали еще внутреннее кольцо – малая кольцевая дорога. В этом генплане мы предлагаем еще третье кольцо между большим и малым кольцом», - сказала Акмарал Темирова в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» перед началом общественных слушаний по проекту нового «Генерального плана города Астана до 2035 года»

Вместе с тем она уточнила, что большая кольцевая дорога К-1 уже действует, вторая малая кольцевая сформирована на 70% и теперь будет создаваться третья кольцевая дорога.

«Большое есть, малое кольцо у нас построено процентов на 70. И вот третье кольцо мы предлагаем в нынешнем генплане. Оно будет идти по границе урбанизированной территории, То есть на границе застройки. Это делается для того, чтобы обеспечить внутригородское транзитное передвижение. Для того чтобы быстро переехать с одного края в другой, не заезжая в город, люди пользуются сейчас в основном большим обводным К-1, но на это люди много времени тратят – пока выедут на это кольцо. Поэтому мы предлагаем по границе урбанизированной территории создать еще одно - третье кольцо. Оно будет иметь меньшую протяженность и будет на границе застройки. Этот проект еще не запущен, мы пока его обосновываем. То есть, мы для него разработали трассу, но пока еще разработка в перспективе. На сегодня она частями существует. Эта кольцевая будет пролегать через Промзону, охватывать юго-восточную часть города, потом южную часть, потом поселок Тельмана, далее через Талдыколь в Ильинку и будет выше подниматься до Коктала», - пояснила Акмарал Темирова.