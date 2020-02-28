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Третья финансовая пирамида раскрыта в Актобе

28 Февраля 2020 20:20
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Третья финансовая пирамида раскрыта в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе по обвинению в создании финансовой пирамиды задержан учредитель ТОО «Выгодный займ», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

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«С 22 февраля учредитель ТОО «Выгодный займ» Ж.Есиркепов находился в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 217 ч.3 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой». На сегодняшний день Ж.Есиркепов задержан и водворен в следственный изолятор. Проводятся следственные действия. Всех пострадавших граждан просим обратиться в любой отдел полиции Актобе», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Как известно, ранее в Актобе по обвинению в создании финансовой пирамиды были задержаны учредители ТОО «Голд», также в числе финансовых пирамид была названа компания «Golden city»


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Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Самал Ендибаева

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