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Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана

17 Января 2022 13:04
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Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В трех городах страны: Алматы, Шымкенте и Нур-Султане - третья учебная четверть пройдет в дистанционном формате. Об этом заявила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня дан старт началу третьей четверти, которая продлится до 18 марта включительно. Обучение будет проводиться в разных форматах. В целом, позиция Министерства образования и науки РК такова, что учитывая всемирную практику и приоритет образования, наши школы должны открываться первыми и закрываться последними. В трех городах - в Алматы, Шымкенте и Нур-Султане - обучение будет проводиться в дистанционном формате. На сегодняшний день завершается раздача технических средств», - прокомментировала Гульмира Каримова.

В других городах обучение также будет дистанционным в тех школах, где более 600 учащихся. Вместе с тем, в этих школах ученики первых и вторых классов будут обучаться в штатном режиме, учитывая возрастные особенности.

Напомним, сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций проходит онлайн-пресс-конференция о начале обучения в организациях образования.



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#Образование   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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