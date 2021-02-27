Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Треть выявленных коррупционных преступлений приходится на акиматы в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
27 Февраля 2021, 09:31
Треть выявленных коррупционных преступлений приходится на акиматы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент по противодействию коррупции зарегистрировал в прошлом голу 99 преступлений, из которых 82% - по коррупционным фактам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, из общего количества коррупционных преступлений 30 совершены сотрудниками акиматов и их структурных подразделений, 16 - работниками территориальных госорганов, 12 - правоохранительными органами.

«В структуре выявленных преступлений преобладают факты взяточничества и хищений. Вскрыты шесть фактов системной коррупции, из них три в структурах акиматов, три совершены сотрудниками территориальных органов. Причиненный ущерб по оконченным уголовным делам составил 651,5 млн тенге, возмещено более 95%. Изобличены восемь первых руководителей государственных органов, в том числе шесть сотрудников акиматов», - проинформировал руководитель Антикоррупционной службы области Ернар Баянгазин.

Из 23 осужденных восемь человек приговорили к лишению свободы, 12 оштрафовали и троим ограничили свободу. В числе осужденных больше всех сотрудников акиматов и их структурных подразделений – девять человек.

«Антикоррупционная служба не преследует целью привлечение к уголовной ответственности и осуждение лиц. По каждому выявленному факту следователи проводят анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений. В прошлом году направили 35 представлений. Понижены и уволены от занимаемых должностей 48 служащих», - добавил Е.Баянгазин.


Северо-Казахстанская область   Коррупция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге