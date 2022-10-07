Треть всех капитальных инвестиций по РК - в горнодобывающей промышленности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем инвестиций в основной капитал в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за январь–август текущего года составил 2,7 трлн тг — на 16,1% больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (ИФО — 110,1%). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Доля инвестиций в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров достигают двух третей всего объема инвестиций в промышленности и трети объема инвестиций в целом в экономику РК за январь–август 2022 года. При этом капвложения в промышленном секторе за год показали рост на 6,6% в денежном выражении (ИФО — 101,1%), а в целом по РК увеличились на 11,6% (ИФО — 105,7%).

В региональном разрезе 85% всех инвестиций в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров пришлось на нефте- и газодобывающие регионы РК: Атыраускую (1,6 трлн тг), Актюбинскую (335,9 млрд тг), Мангистаускую (198,6 млрд тг) и Западно-Казахстанскую (175,3 млрд тг) области. Значительные объемы инвестиций также наблюдались в Костанайской (58,5 млрд тг), Кызылординской (55,8 млрд тг), Карагандинской (50,2 млрд тг) и Павлодарской (48,8 млрд тг) областях.

В структуре горнодобывающей промышленности и разработки карьеров 78% объема инвестиций пришлось на сферу добычи сырой нефти и природного газа: 2,1 трлн тг — на 20,7% больше в денежном выражении, чем годом ранее (ИФО — 118,5%). Следом идет добыча металлических руд: 366 млрд тг — на 4,2% меньше, чем годом ранее (ИФО — всего 90,3%). Объем инвестиций в сфере добычи угля по сравнению с прошлым годом вырос в 1,5 раза (ИФО — 146,5%), до 66,9 млрд тг. На добычу прочих полезных ископаемых пришлось 61,4 млрд тг, а на предоставление услуг в отрасли — 105,5 млрд тг.

Почти 90% всех инвестиций в основной капитал в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров было обеспечено за счет собственных средств бизнеса: 2,4 трлн тг — на 9,2% больше в денежном выражении по сравнению с январем–августом 2021 года.

На небанковские заемные средства пришлось 271,3 млрд тг — сразу в 2,7 раза больше по сравнению с прошлым годом, из них 9,2 млрд тг составили заемные средства нерезидентов. На кредиты банков пришлось лишь 11,3 млрд тг — на 4,4% больше, чем за январь–август 2021 года.