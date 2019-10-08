Треть врачей не хватает в поликлинике Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В городской поликлинике №2 в Петропавловске не хватает 24 врачей – почти 30% от штатной численности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поликлиника №2 обслуживает 80 тысяч горожан – самый большой участок. Несколько лет назад к ней присоединили несколько отделений – педиатрическое, акушерскую службу, центр психического здоровья, скорую помощь. По городу работают 4 филиала медучреждения.

Дефицит кадров в поликлинике сейчас составляет 24 единицы. По словам главного врача Жениса Абилева, не хватает врача функциональной диагностики, УЗИ, рентгенолога, трех педиатров, терапевтов, акушеров-гинекологов. Но больше всего дефицит врачей общей практики – семь вакансий. В ближайшее время поликлиника останется без кардиолога – врач уходит в декретный отпуск.





Практически полностью закрыть дефицит кадров поликлиника могла уже в этом году. Ж.Абилев говорит, что заключили договоры с 19 выпускниками медицинских вузов страны. По факту же приехали только пять человек. Кто-то продолжил обучение в резидентуре, взял академический отпуск. Некоторым не смогли дозвониться. Как выяснилось, договор с выпускником не предусматривает ответственности последнего, если он вдруг передумал и не поехал работать в регион.

«Мы подали документы в управление здравоохранение о том, что к нам не приехали восемь человек. На мой взгляд, распределение врачей должно быть целевым, идти от Министерства здравоохранения. В обучение врачей государство вкладывает средства. Если получивший образование по бюджету не желает ехать работать по распределению, то должен вернуть эти деньги государству. Уходит работать в частную медицину, то пусть работодатель возвращает. Если будет на законодательном уровне принята норма о том, что врачи должны отработать, проблем в регионах не будет», - считает Ж.Абилев.





От нехватки специалистов страдают и сами врачи. Ж.Абилев говорит, что все необходимые специалисты в поликлинике есть. Дело в их количестве. Из-за дефицита нагрузка на каждого врача значительно увеличивается.

«Врач общей практики должен принимать 1700 человек. Приходится совмещать 1-2 участка. От пациентов жалоб пока нет. Мы организовали работу таким образом, чтобы оказать медицинские услуги. Работает call-center, пациент может записаться на определенное время к специалисту», - сказал Ж.Абилев.

По словам главврача поликлиники, ежегодного приезжают работать всего 5-6 специалистов. Молодым врачам в Петропавловске из местного бюджета выплачивают 0,5 млн тенге подъемных средств и 1 млн тенге в виде жилищного сертификата на первоначальный взнос. Сама поликлиника выделяет 35 тысяч тенге на оплату аренды жилья. Ж.Абилев говорит, что рассматривается вопрос о повышении подъемного пособия до 1,5 млн тенге врачам, которые остаются работать в городе.