4 Мая 2022 16:59

Треть вопросов на ЕНТ будет контекстной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Самый обсуждаемый предмет в рамках Единого национального тестирования (ЕНТ) – это история Казахстана. Об этом заявил директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Руслан Емелбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самый обсуждаемый предмет – история Казахстана. Много спорных вопросов вызывает у наших учащихся. Они говорят, что в разных учебниках - разные исторические даты, есть противоречия. Поэтому два года подряд Национальный центр тестирования утверждает 100 дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история». Даты, которые будут встречаться во время тестирования, будут только из этих 100 дат. Кроме этих данных, других дат не будет», - сказал Руслан Емелбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, это сделано, чтобы облегчить тестирование ученикам и для снятия вопроса о противоречии данных.

Он также сообщил, что в базу вопросов ЕНТ были введены контекстные тестовые задания по дисциплине «История Казахстана» с сохранением количества тестовых заданий без изменений.

«Так, например, из 15 вопросов пять вопросов являются контекстными вопросами, то есть нужно прочитать текст и ответить по ним», - заключил Р. Емелбаев.