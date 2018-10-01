Треть предприятий в СКО возглавляют женщины

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области более 27% предприятий и организаций возглавляют женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сведениям департамента статистики, стабильно наибольшее количество женщин-руководителей в сфере образования - 62%. Половину организаций, занимающихся финансовой и страховой деятельностью, возглавляют бизнес-леди. Женщины чаще всего руководят организациями, осуществляющими операции с недвижимым имуществом, отраслей здравоохранения и социальных услуг, развлечения и отдыха.

Всего в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 10,5 тысяч юридических лиц. Из них действуют около 70%. В отраслевой структуре наибольший удельный вес занимают предприятия оптовой и розничной торговли, ремонт автомобилей и мотоциклов, сельского, лесного и рыбного хозяйства, образования.