Треть предприятий в СКО возглавляют женщины
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области более 27% предприятий и организаций возглавляют женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По сведениям департамента статистики, стабильно наибольшее количество женщин-руководителей в сфере образования - 62%. Половину организаций, занимающихся финансовой и страховой деятельностью, возглавляют бизнес-леди. Женщины чаще всего руководят организациями, осуществляющими операции с недвижимым имуществом, отраслей здравоохранения и социальных услуг, развлечения и отдыха.
Всего в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 10,5 тысяч юридических лиц. Из них действуют около 70%. В отраслевой структуре наибольший удельный вес занимают предприятия оптовой и розничной торговли, ремонт автомобилей и мотоциклов, сельского, лесного и рыбного хозяйства, образования.
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