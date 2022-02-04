Треть предпринимателей СКО занимается торговлей

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области намерены к 2025 году увеличить долю малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте до 35%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На коллегии управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития заместитель акима области Даурен Жандарбек сообщил, что за пять лет доля МСБ до ВРП выросла на 7% - до 31,5%.

«В области действуют более 30 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Численность занятых составила 105,4 тысячи человек, то есть каждый третий житель занят в МСБ. Выпуск продукции субъектами предпринимательства вырос в 2,1 раза», - проинформировал Д.Жандарбек.

При этом в сфере торговли осуществляют деятельность 35% субъектов малого и среднего предпринимательства. Товарооборот в розничной торговле составил 282,7 млрд тенге. В оптовой торговле - 419,6 млрд тенге.

Д.Жандарбек добавил, что со стороны государства бизнес получает большую поддержку. Один из инструментов – программа «Дорожная карта бизнеса», по которой осуществляется субсидирование, гарантирование, грантовое финансирование и подведение недостающей инфраструктуры. За последние пять лет на реализацию программы выделили 15,7 млрд тенге. Ею воспользовалось более двух тысяч предпринимателей

«Благодаря принятому Комплексному плану в 2021 году поступило дополнительно 3,5 млрд тенге за счет средств из Национального фонда РК. Для стимулирования новых инновационных бизнес-идей начинающих и молодых предпринимателей в рамках грантового финансирования за пять лет выдано 111 грантов на 441 млн тенге. 44 предпринимателя получили поддержку на подведение недостающих коммуникаций. Благодаря данному механизму бизнес сэкономил 3,4 млрд тенге собственных средств», - сказал Д.Жандарбек.

Вместе с тем, программу «Экономика простых вещей» продлили до конца 2022 года. Реализовали в регионе 192 проекта, благодаря которым появилось более 1,3 тысяч новых рабочих мест.