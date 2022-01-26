Треть пострадавших алматинских предпринимателей получат компенсацию в ближайшие дни

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась встреча Региональной комиссии с субъектами малого и среднего бизнеса по разъяснению определения сумм ущерба, понесенного в результате беспорядков в январе 2022 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Некоторые малые предприниматели не могут документально подтвердить, сколько и чего у них было разрушено, украдено. В таких случаях, чтобы получить государственную компенсацию, нужно проводить аудит и оценку. Но это довольно сложные процедуры, которые занимают много времени, а людям нужно восстанавливаться и работать уже сейчас. Мы обратились к крупному бизнесу с просьбой помочь малым предпринимателям, сразу же откликнулись Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе, которые решили выделить 579 млн тенге из своих личных средств, чтобы быстро, без бюрократических процедур помочь 450 малым предпринимателям с суммой ущерба до 3-х млн тенге. Это 28% от всех субъектов бизнеса, пострадавших во время беспорядков. Благодаря этой поддержке мы моментально закроем почти треть всех заявок», - сообщил председатель Региональной комиссии, заместитель акима города Алматы Максат Кикимов.

По предварительным данным, в результате беспорядков и мародерства в Алматы пострадал 1581 субъект предпринимательства. Сумма ущерба составляет 45,6 млрд тенге.

Региональная комиссия по определению суммы ущерба продолжает собирать данные по пострадавшим объектам, в том числе с выездом на места.

Ранее сообщалось , что возмещение будет производится по трем направлениям: недвижимость, движимое имущество; оборудование и товары.

Также алматинским предпринимателям, пострадавшим во время массовых беспорядков, выдадут кредит под 2% годовых до 10 млн тенге сроком на 12 месяцев под гарантию или частичную гарантию социально-предпринимательской корпорации «Алматы».



