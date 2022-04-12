Треть пациентов с аппендицитом поздно обращаются за помощью - врачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске распространенной операцией является удаление аппендицита. В одной многопрофильной городской больнице проводят 380 таких операций в год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе больницы рассказали, что большая часть операций проводится лапароскопическим способом. Такое вмешательство считается менее травматичным и операция может длиться всего 20 минут.

«Лапароскопия проводится, если больной обратился за помощью в течение суток с начала болевых ощущений. Однако 35% пациентов обращаются к нам спустя сутки, а то и двое. В таком случае процесс обычно сопровождается осложнениями и таких пациентов оперируют открытым путем с помощью разреза», - рассказал заведующий отделением хирургии Виталий Шилкин.

При возникновении острых болей в животе, особенно в правой подвздошной части, врачи рекомендуют незамедлительно вызвать скорую помощь. Настороженность должны вызвать рвота, жидкий стул. В таких случаях необходимо динамическое наблюдение в стационаре, чтобы не пропустить аппендицит. Заболевание может маскироваться под гастроэнтероколит, дизентерию, сальмонеллез. Примерно у 30% больных аппендицит проявляется как гастрит. Боли наблюдаются в верхней части живота, потом спускаются против часовой стрелки вниз и вправо - это явные симптомы аппендицита.

«Чем моложе человек, тем клиника развивается быстрее. У лиц пожилого возраста аппендицит бывает редко. Это связано со снижением иммунного ответа организма. В основном, он встречается у людей от 18 до 50 лет. Бывает и у детей. Не нужно бояться аппендицита. Помните, болезнь может остановить только операция и чем раньше её сделать, тем лучше. Если больной больше суток не обращаются за помощью, то развивается тяжёлая форма заболевания. Есть и летальные случаи», - сказал В.Шилкин.

Врач развеял миф о том, что на заболевание влияет еда.

«Аппендицит - это острое хирургическое заболевание, которое вызывается группой бактерий кишечной палочкой, которые дают сильную интоксикацию. Но, исходя из личного опыта, отмечу, что люди с повышенным весом чаще подвержены оперативному вмешательству и медленнее восстанавливаются. Поэтому важно придерживаться правильного питания и следить за своим весом», - добавил В.Шилкин.