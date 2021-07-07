Треть населения столицы регулярно занимается спортом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице сегодня культивируется свыше 110 видов спорта. В городе расположено около 40 крупных спортивных объектов. Число горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, превышает 30% всего населения Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В столичном управлении физической культуры и спорта рассказали о том, как изменилась спортивная жизнь главного города страны за последние 23 года.

В 1998 году в новоиспеченной столице действовали такие спортивные объекты, как стадион им. Х. Мунайтпасова, теннисный корт, 4 спорткомплекса, всего одна детско-юношеская спортивная школа, спортивный клуб и 3 бассейна.

Тогда, 23 года назад физкультурой и спортом было охвачено 17 640 человек.

С каждым годом росло не только количество спортивных сооружений, но и число жителей города, активно занимающихся спортом. И сегодня они составляют более 30% населения Нур-Султана.

Так, в 1999 году в городе официально открыли хоккейную школу.

Годом позже здесь впервые провели соревнования по лыжам, которые теперь стали ежегодной традицией. К слову, с 2010 года в программу фестиваля вошли соревнования по таким видам спорта, как қазақ күресі, гиревой спорт, армрестлинг, асық ату, перетягивание каната, дартс, бұка тартыс.

В 2001 году в столице появились два знаковых объекта – спорткомплекс «Толкын» с целью развития водных видов спорта, а также Дворец спорта «Қазақстан». Годом позже дети получили возможность заниматься в специализированной ДЮСШ по велоспорту.

В 2004 году в городе открыли школу для занятий конными видами спорта. Здесь культивировались конкур, кокпар, байга, аударыспак, джигитовка и т.д.

Спустя еще два года, в тогда еще Астане, постановлением акимата города создан Центр подготовки олимпийского резерва.

В 2009 году было завершено строительства спорткомбината «Даулет». В ведении учреждения находятся центральный корт с трибунами на 1 210 мест, а также летние корты.

В том же году 3 июля состоялась торжественная церемония открытия стадиона «Астана Арена». В этот день на новом футбольном поле провели матч между столичным ФК «Локомотив» и молодежной сборной Казахстана. Игру судил известный итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина. Символический первый удар по мячу под его свисток нанёс Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев.

2010 год ознаменован триумфом столичных спортсменов на Азиатских играх, завоевавших золотые и бронзовые медали. В ноябре заработал пристроенный к Дворцу спорта «Казахстан» дополнительный раскаточный ледовый каток с трибуной на 1000 посадочных мест.

2011 год также стал богатым на события в спортивной жизни столицы.

Так, были построены конькобежный стадион «Алау», республиканский велотрек «Сарыарка». Последний включает трек, раскаточный каток, фитнес-центр, конференц-залы, боксерский зал, гимнастический зал, игровой зал и мини футбольные поля, а также гостиницу, ресторан и даже офисные помещения.

В январе в столице провели торжественное открытие VII Зимних Азиатских игр, на которых наши спортсмены завоевали 2 золотые медали.

В октябре 2011 года был создан спортивный клуб «Жигер», где также тренировались и параспортсмены.

В начале следующего года открыт новый теннисный комплекс с участием Елбасы. Спортивный объект состоит из 6 тренировочных площадок.

В 2013 году в столице создана Школа высшего спортивного мастерства «Толағай», а годом позже открылись еще 14 универсальных спортплощадок в двух районах города.

13 сентября 2015 года стал знаковым днем в истории города - прошел первый Астанинский марафон на дистанцию 42.2 км. Тогда же впервые в Казахстане под сводами ледового дворца «Алау» провели чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. Участие в нем приняли именитые спортсмены из 15 стран мира.

В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро копилка столицы пополнилась медалями главных игр четырехлетия – золотом боксера Данияра Елеусинова, серебром боксера Василия Левита и мастера спорта по женской борьбе Гюзель Манюровой.

К тому же в том году в городе впервые провели «Семейный дуатлон».

2017 год начался с церемонии зарождения огня 28-й Всемирной зимней Универсиады Алматы-2017 в Назарбаев Университете.

Этот год занимает особое место в истории не только столицы, но и всей страны: знаковым стало проведение Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. В рамках выставки было организовано 18 международных и 4 республиканских турнира. Среди них - чемпионаты Азии по художественной гимнастике и каратэ-до, чемпионаты мира по шинкиокушинкай каратэ, борьбе на поясах, стендовой стрельбе, көкпар, тоғызқұмалақ и қазақ күресі, этап Кубка мира по самбо, Кубок мира по «Аударыспақ», Кубок Азии по триатлону, международные турниры, кубки Президента Республики Казахстан по теннису и жамбы ату, Международное ралли «Шелковый путь-2017», два международных марафона, профессиональный вечер бокса с участием Қаната Ислама.

В столице активно развивается спортивная инфраструктура и безбарьерная среда для параспортсменов. Так, в 2018 году для людей с ограниченными возможностями открыли уникальный Паралимпийский тренировочный центр международного уровня и ледовую арену «Тарлан».

В июле следующего года состоялась церемония открытия Дворца единоборств «Jekpe-Jek» с универсальным спортивным залом, ареной на 5000 мест. В состав комплекса вошла и многофункциональная арена, которая предназначена для проведения международных соревнований по всем видам единоборств: бокса, борьбы, дзюдо, тяжелой и легкой атлетики.

В ноябре 2020 года сдан в эксплуатацию Легкоатлетический спортивный комплекс, оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием, который позволит развивать все дисциплины легкой атлетики, а также осуществлять подготовку спортсменов к республиканским, международным соревнованиям, чемпионатам мира и летним Олимпийским играм.

Также в прошлом году были объединены Президентский, Триатлон и парк вдоль набережной реки Есиль. В рамках этой работы обустроены два баскетбольных, два футбольных поля с зонами отдыха, детская игровая площадка, теневые навесы, зона воркаут и велодорожка протяженностью порядка 4 км.

Особое внимание также уделяется и цифровизации сферы спорта. Так, запущена единая цифровая платформа «E-sport», а годом позже заработал портал artsport.edu.kz, который объединяет поставщиков услуг, родителей, чьи дети будут заниматься в секциях и кружках. Также в 2021 году в Нур-Султане открыты еще 2 центра боевых искусств.