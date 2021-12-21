Треть молодых жамбылцев проживает в сельской местности

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проект программы помощи с приобретением жилья молодым жамбылцам разработали в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя областного управления по вопросам молодежной политики Серикбола Бериккожа, в Жамбылской области насчитывается 255 240 молодых людей, это 22,4% от общего числа населения области. В городах проживают 95 115 (37,3%) молодых людей, в сельской местности 160 125 (62,7%). При этом число экономически активной молодежи составляет 168,8 тысячи человек.

Со стороны нашего управления приоритет отдается социализации молодежи и уменьшению уровня безработицы, говорит руководитель ведомства. Для социализации молодежи и снижения уровня безработицы 19 180 молодых людей привлечены к активным мерам занятости. В результате уровень безработицы среди молодежи региона за третий квартал составил 2,9 процента при республиканском показателе 3,7 процента.

«Доля молодежи категории NEET, то есть той части молодежи, которая не работает, не занята образованием или профессиональной подготовкой и находится вне системы образования и сферы занятости, по сравнению с 2020 годом уменьшилась с 7,2 до 6,5 процента, составив 16 950 человек. Чтобы вовлечь молодежь в трудовую деятельность, применяются различные формы работы. С начала года в закрытых торговых точках города, на открытых площадках регулярно проводятся консультации по трудоустройству с участием отраслевых управлений», - рассказал Серикбола Бериккожа.

Создана областная электронная база данных по этой категории молодых людей, среди них проводится адресная работа. Выяснилось, что 3 883 молодых человека этой категории можно отнести к числу самозанятых, так как они, например, летом работают на сезонных работах. Для привлечения 1 010 безработных молодых людей и молодежи категории NEET к сезонным работам в составе трудового отряда «Жасыл ел» из областного бюджета было выделено 54,5 млн тенге.

Помимо этого, для привлечения интереса молодежи категории NEET к возможностям государственных программ, был создан консультационный автокараван, который отправился по районам, в отдаленные села. Представители 22 государственных и негосударственных органов областного уровня могли проконсультировать всех желающих по различным аспектам госпрограмм.

«Особое внимание уделяется повышению предпринимательского потенциала молодежи. В рамках проекта «Бастау Бизнес», направленного на развитие инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, в этом году 1 648 молодых людей прошли обучение, 2 268 получили безвозмездные гранты, 303 – микрокредиты. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» профинансировано 166 проектов молодых предпринимателей по механизму субсидирования части ставки вознаграждения, гарантировано 176 проектов молодых предпринимателей по инструменту «Гарантирование по кредитам банка», - отметил спикер.

По данным ведомства, на реализацию молодежной политики в Жамбылской области на 2021 год выделено 767,2 миллиона тенге.