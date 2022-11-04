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Треть ледников из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО растает к 2050

4 Ноября 2022, 07:31
Треть ледников из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО растает к 2050
4 Ноября 2022, 07:31

Треть ледников из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО растает к 2050

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Треть ледников из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО растает к 2050 году. Об этом говорится в докладе организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Его авторы считают, что массы льда на вулкане Килиманджаро, в Доломитовых Альпах, Пиренеях и в Йосемитском национальном парке в США спасти уже не получится, какими бы ни были меры борьбы с изменением климата.

При этом остальные две трети ледников еще можно сохранить, но только если глобальное потепление не превысит 1,5 градуса Цельсия.

Всего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены 18 600 ледников, то есть каждый десятый ледник в мире. Их общая площадь — 66 тысяч квадратных километров.

Специалисты ЮНЕСКО предупреждают, что эти ледники ежегодно теряют примерно 58 миллиардов тонн воды. Примерно столько же за 12 месяцев используют Испания и Франция вместе. От этого повышается уровень моря, а местные жители, для которых ледники — это источник пресной воды, могут столкнуться с её дефицитом.

Доклад ЮНЕСКО, основанный на спутниковых данных, опубликован в преддверии климатического саммита COP27, который пройдет в Египте с 6 по 18 ноября.


Фото: ru.euronews.com

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