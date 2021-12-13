Треть коррупционных правонарушений в Казахстане приходится на дачу взяток
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве РК по противодействию коррупции считают, что казахстанцев намеренно ставят в такие условия, при которых гражданин вынужден сам приносить взятку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.
За январь–ноябрь 2021 года в стране зарегистрировали 1,6 тысячи коррупционных уголовных правонарушений — на 33,5% меньше, чем годом ранее.
В аналогичном периоде 2020 года таких преступлений было зарегистрировано 2,4 тысячи, плюс 5,5% за год.
В региональном разрезе больше всего подобных преступлений зарегистрировали в Алматы: 160 случаев — на 8,6% меньше, чем годом ранее. В тройку «лидирующих» регионов-«коррупционеров» также вошли столица (145 случаев, минус 28,2% за год) и Шымкент (128 случаев, минус 3%).
Меньше всего коррупционных уголовных правонарушений было выявлено в Актюбинской области: 47 случаев — на 42% меньше, чем годом ранее.
35,8% всех нарушений пришлось на дачу взятки: 564 случая, минус 12% за год. В тройке самых «популярных» преступлений также оказались получение взятки (433 случая) и случаи коррупционного мошенничества (161 случай).
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