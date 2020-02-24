Треть казахстанцев регулярно занимается спортом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30,6% казахстанцев систематически занимаются спортом. Об этом сообщила заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Гульмира Исимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как сказал Глава государства, через развитие массового спорта мы сможем сформировать здоровую нацию. Только когда большинство людей активно занимается спортом, можно улучшить и спортивные достижения. По итогам прошлого года число людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в стране, составило 30,6% от общего числа населения, количество занимающихся увеличилось всего на 5% в сравнении с 2014 годом», - сказала Гульмира Исимбаева на Правительственном часе в Мажилисе.

Вместе с тем она отметила положительную динамику в этой сфере.

«Но если сравнить с такими странами, как США, Япония, Канада, и европейскими странами, где занимаются спортом почти 60% населения, а также с Россией, где 55% населения занимаются спортом, то мы от них значительно отстаем», - отметила вице-спикер Мажилиса.

По ее словам, всего около 59% детей школьного возраста занимаются физической культурой и спортом и только 31% студентов.

Кроме того, Г. Исимбаева отметила слабое развитие спортивной инфраструктуры в сельской местности, а также недостаточное оснащение спортивным инвентарем и оборудованием.

«При распределении бюджета нужно больше внимание уделять вопросам развития спорта», - добавила она.