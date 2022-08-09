9 Августа 2022 13:07

Третьи сутки ищут пропавшую девочку в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Третьи сутки полицейские, волонтеры, а вместе с ними и тысячи неравнодушных костанайцев прочесывают поля и степи близ села Жамбыл, откуда сбежала из дома 5-летняя Мадина Ерланкызы. Все верят, что малышка найдется и вернется домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДЕВОЧКА-МАУГЛИ

Новость о том, что пятилетняя девочка сбежала из дома в селе Жамбыл ранним утром 7 августа, взбудоражила весь регион. В полиции сообщили, что с заявлением в ведомство обратилась мать ребенка.

Как оказалось, ребенок оставался дома со старшими сестрами 18 и 13 лет. Как мог побег 5-летнего ребенка из дома остаться незамеченным - большой вопрос. По восстановленной полицией хронологии событий, девочка ушла из дома около семи утра: вылезла через окно второго этажа кухни, с помощью газовой трубы спустилась на козырек, а оттуда перелезла на дерево.

В это время сосед из квартиры вышел на шум во дворе, увидел ребенка и помог ей спуститься с дерева. Мужчина отвел девочку в квартиру. Пока стучал в дверь, она выбежала на улицу в сторону игровой площадки.

Часом позже ребенка запечатлела камера видеонаблюдения. Через мессенджеры начали распространять видео, где малышка убегает с игровой площадки. Именно под этим видео в соцсетях некоторые пользователи прозвали девочку Маугли.

Видели Мадину и по направлению к трассе Костанай-Веденка. В тот день девочку также приметили на дороге тракторист и велосипедист, ехавшие утром в сторону поселка.

Изначально поиски велись в селе Жамбыл и обследовались близлежащие территории. Вечером того же дня, 7 августа, стало понятно, что нужно подключать как можно больше людей и расширять зону поиска.

8 августа к поискам девочки подключились свыше 500 полицейских, волонтеры всех поисково-спасательных отрядов региона, местные власти и неравнодушные граждане, которых было много.

К поискам также подключили вертолет, кукурузник, дроны, служебно-розыскных собак. Каждый неравнодушный хотел помочь найти малышку. Ведь уже более суток Мадина находилась одна. Неизвестно где. Голодная.

ПОИСКИ НА КУКУРУЗНОМ ПОЛЕ

Накануне появилась информация от департамента полиции, что девочку видели на кукурузном поле близ поселка.

Как сообщила волонтер поисково-спасательного отряда «Регион 10» Анастасия Доможирова, накануне во время поисков на кукурузном поле, в один момент среди участников поисковых работ стала рассылаться информация, что девочку нашли.

«Когда бежала с двумя ребятами, я увидела, как выбежала девочка с поля. Тогда я побежала на ней. Начала кричать, звать других, но никто не слышал. Все далеко были. И девочка обратно забежала в поле», - говорит Анастасия.

Подтверждением тому, что малышка находилась, или все еще находится на кукурузном поле, является также найденный накануне ночью кукурузный початок со следами детских зубов. Он отправлен на экспертизу.

Поэтому с надеждой найти Мадину вчера вечером и ночью было обследовано два кукурузных поля площадью 33 и 10 гектаров, а также два картофельных поля. Десятки сотен костанайцев сплотились и вместе с волонтерами и полицейскими прочесывали поля. С обеда до глубокой ночи более тысячи людей пытались найти Мадину. Но - пока безуспешно.

К поисковым работам также подключили психологов, которые работают с детьми, имеющими особенности развития. Озвучено мнение, что ребенка могли спугнуть шум и массовость людей во время поисков в поле.

Волонтер поискового отряда «Регион 10» Лариса Галкина отмечает, что с утра все снова приступили к прочесыванию территории полей.

«Сотрудники полиции, кинологи, волонтеры создали максимальную к тишине обстановку, чтобы не спугнуть ребенка. И чтобы полностью и хорошо обследовать всю территорию», - добавила она.

По информации оперативного штаба на 13:00 часов уже обследованы более 12 полей с воздуха и 8 полей в пешем порядке.

«По пути следования сотрудники полиции оставляют воду и продукты питания. Пока девочка все еще не найдена. С учетом отработанной территории зона поиска расширяется в четырех направлениях. С утра проводится воздушное патрулирование двумя вертолетами и одним самолетом. На одном из них находится тепловизор. Также продолжается обследование русла реки Тобол», - сообщили в пресс-службе полиции.

Пока поиски безуспешны. Но волонтеры призывают всех неравнодушных людей, тех, кто обладает временем и желанием помочь найти Мадину - собираться на поле близ поселка Жамбыл.

Сегодня не только костанайцы, но и жители других регионов Казахстана, которые уже услышали новость о пропаже Мадины, с замиранием сердца следят за ситуацией и надеяться, что в скором времени малышка обязательно найдется - целой и невредимой. И вернется к своим родным.



