Третьи лица смогут получать адресные справки только с разрешения самого гражданина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов и заместитель председателя Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел РК Галина Сарсенова на пресс-конференции на площадке пресс-центра Правительства рассказали о работе сервиса третьих лиц по получению адресной справки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

По словам А. Оспанова, негосударственные организации, в том числе частные компании, которым может понадобиться информация о прописке гражданина, смогут получить ее посредством сервиса третьих лиц на портале электронного правительства egov.kz. Это будет возможно только, если гражданин даст свое согласие посредством SMS на одноразовое получение сведений о своей прописке.

«Вы сегодня можете видеть в личном кабинете, где вы прописаны, и какие граждане у вас на квартире прописаны. У вас как у хозяина квартиры такая возможность сегодня имеется. Если по каким-то другим причинам вам необходимо будет все-таки кому-то доказать, где вы проживаете, то на сегодняшний день есть такой сервис», — отметил А. Оспанов.

Для получения такого SMS гражданин должен быть зарегистрирован в базе мобильных граждан. Регистрацию можно провести самостоятельно (в «Личном кабинете» на портале egov.kz, в графе «Телефон» необходимо указать либо изменить номер телефона и подтвердить действие своей ЭЦП) либо обратиться в любое отделение ЦОН (услуга оказывается бесплатно и займет не более 5 минут).

Как проинформировал А. Оспанов, с 1 ноября данный сервис будет доступен в мобильном приложении.

Механизм запроса прост: организация и любой другой гражданин путем ввода ИИН на портале egov.kz запрашивает у пользователя портала разрешение на открытие доступа на прочтение той или иной информации. Это может быть не только адресная справка с места жительства, но и справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, справка о наличии либо отсутствии судимости и др. Сегодня наиболее востребованы 5 справок.

Затем человек, у которого запрашивают эту информацию, в личном кабинете на портале электронного правительства либо путем SMS подтверждает свое согласие на предоставление информации. Это разрешение распространяется лишь на одну операцию. При этом А. Оспанов обратил внимание, что эта информация будет доступна для просмотра только единожды и разрешение дается исключительно тому человеку, который ее запрашивал.

Стоит отметить, что в роли третьего лица может выступить как физическое, так и юридическое лицо (банки, школы, вузы, поликлиники, коммерческие организации, госучреждения и т.д.), а в роли пользователя может выступить только физическое лицо.

Между тем заместитель председателя Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел РК Галина Сарсенова отметила, что в соответствии с законом по защите персональных данных сведения о регистрации являются сведениями ограниченного доступа.

«Сейчас банки используют данные, и ни у кого не возникают вопросы. Вы даете согласие на использование данных, передаете личные персональные данные, фамилию, имя, отчество, дату рождения и другие сведения, которые относятся к сведениям ограниченного доступа. Аналогичная ситуация происходит при доступе третьих лиц к информации об адресе проживания и др. Вы даете свое согласие. Без этого никто не имеет право воспользоваться такими сведениями, которые относятся к сведениям ограниченного доступа», — отметила Г. Сарсенова.