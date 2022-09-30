Треть хоккейных кортов Петропавловска не заливают из-за жильцов домов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 10 из 30 хоккейных кортов зимой функционировать не будут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель городского отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Алия Бейсенова на аппаратном совещании сообщила, что в Петропавловске имеются 30 хоккейных кортов. Из них четыре – крытых.

«В зимний сезон планируется работа 20 хоккейных кортов. 10 – не заливаются по просьбам председателей КСК и жильцов домов, поскольку весной во время таяния снега создается угроза подтопления подвальных помещений жилых домов», - проинформировала А.Бейсенова.

Она добавила, что зимой подготовят пять лыжных трасс, будут работать два пункта проката лыж и два – коньков. Городские власти намерены провести «День лыжника» среди петропавловцев, соревнования среди школьников, студентов, производственных коллективов, медработников и сотрудников акимата. Планируют первенство по конькобежному спорту.





















Фото: kupi-sport.ru