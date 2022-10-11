Третье землетрясение зафиксировали на территории Китая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 11 октября 2022 года в 08 час 35 мин по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение. Это уже третье землетрясение за сегодня, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 346 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 42.11° с.ш. 80.86° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Также 11 октября в 08 час 07 мин по алматинскому времени в 346 км на юго-восток от города Алматы было зафиксировано землетрясение на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 42.06° с.ш. 80.83° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Ранее, в 06 час 10 мин, землетрясение произошло на территории Китая в 331 км на юго-восток от города Алматы.





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