16 Октября 2022, 22:00

Третье землетрясение за день зафиксировано на территории Китая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Третье землетрясение за день на территории Китая зафиксировали казахстанские сейсмологи. В этот раз сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК зарегистрировала землетрясение в 21 час 01 минуту 51 секунду по алматинскому времени в 753 км от Алматы, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 753 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 12.0. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 39.46° с.ш. 84.39° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее сообщалось о двух землетрясениях на территории Китая, произошедших сегодня.