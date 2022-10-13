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Третье землетрясение за день зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
13 Октября 2022, 15:14

Третье землетрясение за день зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 13 октября 2022 года в 14 час 08 мин 06 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 357 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 42.23° с.ш. 81.06° в.д. Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее сейсмологи из РК фиксировали в 13 час 56 мин по алматинскому времени и в 07:08 по времени Алматы на территории Китая.


Фото:apa.az

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