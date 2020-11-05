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Третье за сутки землетрясение произошло на западе Грузии
5 Ноября 2020 11:37
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ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло на западе Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.
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Подземные толчки были зафиксированы 4 ноября в 23:57 по тбилисскому времени. Землетрясение произошло в 9 километрах к югу от райцентра Они (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Очаг залегал на глубине 12 километров. Информации о разрушениях не поступало.
За последние сутки на западе Грузии произошло три землетрясения. С разницей в минуту – в 18:04 и 18:05 – подземные толчки магнитудой 3,5 и 3,6 зафиксировали недалеко Они и близ города Сачхере (регион Имеретия).
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