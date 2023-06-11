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Третье место в военно-спортивных играх СНГ заняли курсанты вузов Минобороны РК

Редактор:  
Зифа Хабирова
11 Июня 2023, 01:14
Третье место в военно-спортивных играх СНГ заняли курсанты вузов Минобороны РК Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В столице Узбекистана Ташкенте завершились II Военно-спортивные игры среди курсантов высших военных учебных заведений государств – участников Содружества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

В них приняли участие представители военных вузов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

«Главная цель военно-спортивных игр – развитие и пропаганда массового спорта среди военнослужащих. Ребята показали хороший результат, но есть к чему стремиться и над чем работать. Проанализировав выступления участников, будем усиливать подготовку наших спортсменов», – отметил председатель Спортивного комитета Министерства обороны РК – начальник Центрального спортивного клуба подполковник Арман Абеуов.

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Спортсмены состязались в шести дисциплинах: армейский рукопашный бой, многоборье, военизированный кросс, мини-футбол, стрельба из пистолета Макарова (ПМ-3) и из автомата Калашникова (АК-3).

Казахстан представили 26 курсантов, которые принесли сборной команде третье место. На второй позиции россияне. Первое же место завоевали хозяева игр – курсанты военных вузов Узбекистана.

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Минобороны РК  
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