9 Июня 2022 18:11

Треснула и разошлась бетонная плита автобана «Самара – Шымкент»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – На платном участке автомобильной дороги «Кызылорда – Шымкент» трассы «Самара – Шымкент» треснула и поднялась цементно-бетонная плита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальной сети распространилось видео о том, как на участке автомобильной дороги «Туркестан – Шымкент» поднялась цементная плита. Ситуация сложилась на территории поселка Тортколь. Огромные плиты посреди дороги разошлись, мешая проезду машин.

Пресс-секретарь АО «НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева сообщила, что в настоящее время подрядная организация ТОО «Шымкентжолстрой» завершила работы по восстановлению дороги.

«Задействовано 10 дорожных работников и пять единиц спецтехники – три самосвала, один погрузчик, один гидромолот. Установлены необходимые дорожные знаки. Местная полиция проводит патрулирование», - сказала Ляззат Стамгазиева.