28 Июля 2022 21:56

Тренировки по пяти видам спорта проводят бесплатно для астанчан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в рамках проекта «Доступный спорт» для жителей проводят бесплатные тренировки по пяти видам спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

По проекту «Доступный спорт» жители столицы могут заниматься фитнесом / йогой, скандинавской ходьбой, настольным теннисом и каратэ. Все тренировки проводятся бесплатно для астанчан.

Тренировки проводятся 2 раза в неделю в парках города. При этом с участниками занимаются квалифицированные тренеры. Записываться на тренировки по фитнесу, бегу, каратэ и скандинавской ходьбе не нужно, можно прийти по расписанию в указанное время.