Тренировки отменила Академия баскетбола «Астана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Баскетбольный клуб «Астана» объявил о том, что индивидуальные и групповые тренировки академии баскетбола официально отменены до конца сентября 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Решение было принято руководством команды в связи с проведением карантинных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории Казахстана, а также действующим запретом на проведение спортивно-массовых мероприятий.

Как отмечается, на сегодняшний день, учитывая распространение COVID-19 в стране, гораздо важнее здоровье воспитанников и тренерского штаба академии, а также их родных и близких.