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Тренировки отменила Академия баскетбола «Астана»

17 Июня 2020 09:07
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Тренировки отменила Академия баскетбола «Астана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Баскетбольный клуб «Астана» объявил о том, что индивидуальные и групповые тренировки академии баскетбола официально отменены до конца сентября 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Решение было принято руководством команды в связи с проведением карантинных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории Казахстана, а также действующим запретом на проведение спортивно-массовых мероприятий.

Как отмечается, на сегодняшний день, учитывая распространение COVID-19 в стране, гораздо важнее здоровье воспитанников и тренерского штаба академии, а также их родных и близких.


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#Нур-Султан   #Спорт  
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