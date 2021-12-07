+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 3 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Тренинги по внедрению стандартов гостеприимства проводят в Алматинской области

7 Декабря 2021 17:18
Поделиться:
Тренинги по внедрению стандартов гостеприимства проводят в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 9-10 и 13-14 декабря управление туризма Алматинской области организовывает онлайн-тренинги «Повышение привлекательности компании для клиентов. Сервисное обслуживание. Аттракт-функция», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Продвижение имиджа Алматы необходимо для привлечения туристов - замакима о затратах на рекламу
Малайзия частично открыла свои границы для вакцинированных казахстанцев Елбасы в нашей истории – депутат маслихата Новый авиарейс Нур-Султан – Екатеринбург запускает QAZAQ AIR

В целях выполнения постановления акимата Алматинской области от 9 марта 2021 года № 80 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы развития Алматинской области на 2021- 2025 годы», управление туризма Алматинской области совместно с учебным центром «Эрудит Астана» планирует проведение в режиме онлайн тренингов по формированию и внедрению стандартов гостеприимства с применением фасилитации на тему: «Повышение привлекательности компании для клиентов. Сервисное обслуживание. Аттракт-функция».

Основная цель тренингов – повышение эффективности и взаимодействия деятельности сотрудников государственных учреждений и туристов, формирование и внедрение модели гостеприимства для обеспечения дружелюбной атмосферы пребывания туристов на территории области.

Тренинги проводят профессионалы в сферах фасилитации, туризма и психологии. Проведение тренингов будет способствовать формированию положительного имиджа области, как региона доброжелательного для приема туристов.

Тренинг пройдёт в формате видеоконференции на электронной площадке ZOOM.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Туризм  
Поделиться:
Новости по теме
Продвижение имиджа Алматы необходимо для привлечения туристов - замакима о затратах на рекламу
Малайзия частично открыла свои границы для вакцинированных казахстанцев
Елбасы в нашей истории – депутат маслихата
Новый авиарейс Нур-Султан – Екатеринбург запускает QAZAQ AIR
Популярное
1 Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
2 Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
3 Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
4 Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
5 545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
6 Десять человек пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области
Читайте также
За подделку документов осужден житель Алматинской области
Девять миллионов тенге за несуществующее авто отдал аферисту житель Алматинской области
Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Десять человек пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив