Тренинги по внедрению стандартов гостеприимства проводят в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 9-10 и 13-14 декабря управление туризма Алматинской области организовывает онлайн-тренинги «Повышение привлекательности компании для клиентов. Сервисное обслуживание. Аттракт-функция», передает МИА «Казинформ».
В целях выполнения постановления акимата Алматинской области от 9 марта 2021 года № 80 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы развития Алматинской области на 2021- 2025 годы», управление туризма Алматинской области совместно с учебным центром «Эрудит Астана» планирует проведение в режиме онлайн тренингов по формированию и внедрению стандартов гостеприимства с применением фасилитации на тему: «Повышение привлекательности компании для клиентов. Сервисное обслуживание. Аттракт-функция».
Основная цель тренингов – повышение эффективности и взаимодействия деятельности сотрудников государственных учреждений и туристов, формирование и внедрение модели гостеприимства для обеспечения дружелюбной атмосферы пребывания туристов на территории области.
Тренинги проводят профессионалы в сферах фасилитации, туризма и психологии. Проведение тренингов будет способствовать формированию положительного имиджа области, как региона доброжелательного для приема туристов.
Тренинг пройдёт в формате видеоконференции на электронной площадке ZOOM.
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