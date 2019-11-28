Тренинг по освещению вопросов религии прошел в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице прошел обучающий тренинг для журналистов по освещению в СМИ вопросов религиозной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В семинаре приняли участие представители средств массовой информации столицы и регионов страны, а также религиоведы и эксперты в данной сфере.

«В настоящее время у нас со СМИ выстроено конструктивное взаимодействие. Мы являемся светским, демократическим государством, высшими ценностями которого является человек, его жизнь. Благодаря этому у нас в Казахстане мирно существует более 3700 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий и более 100 этносов», - выступил заместитель председателя Комитета по делам религий Ануар Хатиев.

В ходе тренинга обсуждались основные подходы освещения религиозной тематики, в особенности в социальных сетях, также были рассмотрены классификации религиозных организаций, действующих в Казахстане.

«Журналистское сообщество не должно допускать таких ошибок, как неправильное применение терминологии в сфере религии. Они должны быть бдительными в вопросе использования терминологии. Второй момент - придерживаться гражданский позиции и объективности» , - отметила религиовед, член республиканской информационно-разъяснительной группы в сфере религии Салтанат Алимкулова.

Также она рассказала о том, в какие органы необходимо обращаться представителям СМИ в случае возникновения спорных вопросов. По ее словам, в некоторых случаях можно обратиться в научное и экспертное сообщество для разъяснения тех или иных моментов.

По словам имама мечети «Хазрет Султан», редактора портала Muslim.kz Максатбека Каиргалиева, нужно быть осторожным при использовании терминов, так как Казахстан на международной арене позиционирует себя как межконфессиональное государство.

Среди участников тренинга был и редактор журнала «Дін и заман» Дмитрий Полтараненко, который приехал из Караганды. В своей речи он поблагодарил организаторов тренинга и отметил важность проведения подобных семинаров для обмена опытом и мнениями.

Тренинг был организован Министерством информации и общественного развития Комитета по делам религии.

По завершению тренинга участникам были вручены сертификаты.