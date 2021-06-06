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    18:29, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Тренинг по обучению водолазов прошел в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На базе спасательной станции города Приозерск Карагандинской области завершился двухнедельный тренинг по обучению водолазов МЧС Республики Казахстан по программе подготовки на І-ІІ группу специализации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин и заместитель генерального секретаря МОГО Андрей Кудинов подключились к закрытию мероприятия в онлайн-режиме.

    На закрытии учений Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин отметил, что в условиях постоянного роста числа природных и техногенных чрезвычайных ситуаций залогом успешного выполнения задач по их ликвидации является высокий уровень профессионального мастерства всех сотрудников службы.

    МЧС уделяет большое внимание процессам подготовки и обучения. Ведь каждое направление деятельности спасателей требует постоянного совершенствования.

    Министр по ЧС поблагодарил Акимат Карагандинской области за всестороннюю помощь в материально-техническом оснащении и перевооружении областного департамента по ЧС. Ведь спасательная станция, на базе которой проходил обучение водолазов, была построена именно по инициативе областного акимата в рамках комплексного плана социально-экономического развития города Приозерска.

    Напомним, что учения, стартовавшие 24 мая на озере Балхаш, продлился до 5 июня под эгидой Международной организации гражданской обороны при поддержке Центра по снижению рисков и бедствий. В течение десяти дней специалисты-инструкторы МЧС Республики Казахстан, России и Кыргызской Республики делились опытом и навыками. Всего в тренинге принимали участие 35 спасателей оперативно-спасательных отрядов регионов Казахстана.

    Курсы, по которым составлен тренинг, имеют сертификат международной гражданской обороны и соответствуют стандартам подготовки водолазов международного сообщества. По их завершении каждый участник, получивший сертификат, сможет принимать участие в международных спасательных операциях.


    Теги:
    МЧС Другие государственные органы Карагандинская область Безопасность
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