Тренеров для особенных детей подготовят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Родители особенных детей встретились с акимом области Женисом Касымбеком и подняли вопросы доступности образования, медицинской помощи, посещения учреждений культуры и занятий физкультурой и спортом детей с ограниченными возможностями по здоровью, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На предыдущей встрече глава региона дал ряд поручений по вопросам, которые поступили от родителей. Что было сделано до сегодняшнего дня, доложили главы профильных ведомств.

«По просьбе родителей была разработана анкета, которую актуализировали через систему Google на двух языках. Результаты анкетирования проанализированы. На встрече с родителями были сделаны выводы и даны соответствующие поручения руководителям организаций образования. В мае пройдёт повторное анкетирование по всем проблемным зонам», – рассказала руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

Также определена дата начала работы Центра для детей с аутизмом – 1 сентября. Увеличить охват детей ранним выявлением заболеваний позволило открытие ещё одной ПМПК в Караганде.

Для выпускников, которые не могут продолжить обучение в колледжах, открыты десятые производственные классы. Там обновлено оборудование, а также закуплено всё необходимое для аграрного, швейного и слесарного обучения.

«В области продолжается подготовка специалистов для работы с особенными детьми. В мае дополнительное обучение пройдут более 600 педагогов и 60 родителей. Начнутся онлайн-курсы российской академии по адаптивной физической культуре. Их посетят 10 тренеров. В результате у ещё 80 детей с аутизмом появится возможность учиться плаванию», - добавила руководитель управления образования.

Управление культуры ежегодно старается подготовить свои учреждения для доступа детей с особыми потребностями. В этом году будут адаптированы Дом культуры глухих и три музея – Карагандинский историко-краеведческий, Балхашский и Каркаралинский.

В прошлую встречу родители жаловались на отсутствие информации о реабилитационных центрах. Представитель управления здравоохранения сообщила, что все сведения сейчас находятся в общем доступе. Также размещена информация об очередности в Национальный центр детской реабилитации в Нур-Султане.

Расширен перечень лиц, которые смогут пользоваться услугами инватакси. В Караганде в ближайшее время специальный транспорт станет доступен детям с аутизмом.

Женис Касымбек сообщил, что будет проводить подобные встречи на регулярной основе и требовать от ответственных лиц и ведомств решения вопросов, которые возникают у родителей особенных детей.