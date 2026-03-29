Тренер Уразбахтин указал на слабое место «Кайрата» после поражения от «Зенита»

Матч «Кайрата» и «Зенита» закончился уверенной победой. Рафаэль Уразбахтин прокомментировал поражение своей команды, назвав их игру «немного пассивной».

— В первом тайме мы долго входили в игру, начали немного пассивно. Нужно отдать должное сопернику — они играли активно, переигрывали нас на флангах. Нам немного не хватало побед в единоборствах. Голы пришли после фланговых атак. В перерыве сказали ребятам продолжать играть, выполнять наш план. Второй тайм получился более‑менее, — сказал Уразбахтин.

Главный тренер алматинского «Кайрата» отметил, что ему хотелось бы поблагодарить «Зенит» и всех болельщиков, которые пришли на стадион.

— Атмосфера была шикарной. Больше бы таких матчей. Ту нагрузку, которую мы планировали, получили. Мы нацеливали ребят на то, чтобы попытаться забить как минимум один гол — тогда появилась бы дополнительная энергия. Ребята продолжали играть, но не хватило качества в завершающей стадии. Думаю, мы наиграли на один мяч, но не удалось забить, — цитирует Уразбахтина Sports.kz.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Кайрат» Рафаэль Уразбахтин поделился впечатлениями после победного матча против «Актобе» в рамках премьер-лиги. Он оценил форму Дастана Сатпаева и мастерство Луиша Нани.