Тренер сборной РК по боксу рассказал о состоянии Абильхана Аманкулова после травмы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев прокомментировал состояние Абильхана Аманкулова после травмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, у Абильхана Аманкулова была травма, но он пролечился. Он получил травму на соревнованиях в Санкт-Петербурге и мы его далее не выпускали. Он должен был хорошо подготовиться к этой Олимпиаде. После он хорошо боксировал на чемпионате Азии. Его рука не беспокоила. Его и сейчас не беспокоит эта травма. Посмотрим на его состояние после поединков. В целом у него хорошая подготовка», - сказал Галымбек Кенжебаев в ходе онлайн-брифинга.

Отметим, что казахстанский боксер Абильхан Аманкул выступит в весовой категории до 75 кг в Токио.

Ранее главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев прокомментировал результаты жеребьевки на Олимпиаде в Токио.