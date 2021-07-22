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Тренер сборной РК по боксу рассказал о состоянии Абильхана Аманкулова после травмы

22 Июля 2021 21:13
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Тренер сборной РК по боксу рассказал о состоянии Абильхана Аманкулова после травмы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев прокомментировал состояние Абильхана Аманкулова после травмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Да, у Абильхана Аманкулова была травма, но он пролечился. Он получил травму на соревнованиях в Санкт-Петербурге и мы его далее не выпускали. Он должен был хорошо подготовиться к этой Олимпиаде. После он хорошо боксировал на чемпионате Азии. Его рука не беспокоила. Его и сейчас не беспокоит эта травма. Посмотрим на его состояние после поединков. В целом у него хорошая подготовка», - сказал Галымбек Кенжебаев в ходе онлайн-брифинга.

Отметим, что казахстанский боксер Абильхан Аманкул выступит в весовой категории до 75 кг в Токио.

Ранее главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев прокомментировал результаты жеребьевки на Олимпиаде в Токио.


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#Спорт   #Олимпиада   #Бокс  
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Автор:

Серик Сабеков

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