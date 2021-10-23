Тренер сборной по фристайлу ответила на обвинения в поборах и несправедливом увольнении спортсмена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Тренер сборной Казахстана по фристайлу Елена Круглыхина ответила на обвинения в поборах и тренерской некомпетентности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в средствах массовой информации распространилась новость о том, что бывший член сборной РК по фристайлу Александр Геберт обвинил тренера в поборах, некомпетентности, несправедливом увольнении.

Свое видеобращение тренер сборной Казахстана по фристайлу-могул опубликовала на своей странице в Instagram.

«По поводу 115 тысяч тенге… это командировочные средства каждого спортсмена и, к сожалению, не всегда поступают вовремя. Мы, тренеры, своими собственными средствами вынуждены оплачивать питание, иногда проживание, чтобы не портить отношения с людьми, к которым мы приезжаем и живем. Сбор проходил с 1 по 18 июня. Если вы внимательно смотрели скриншот с Kaspi, Александр перевел мне 17 июня, когда мы должны были покидать сбор. Не всем поступили деньги, поэтому я попросила ребят: «У кого есть возможность, пожалуйста, переведите мне, а у кого нет – я оплачу за вас, а вы потом возместите». Это так сложилось в нашем спорте, что мы вынуждены это делать», - прокомментировала Елена Круглыхина.

Тренер также пояснила ситуацию с увольнением Александра из состава Национальной сборной.

«Что касается увольнения спортсмена из состава Национальной сборной, здесь все очень просто. Александр не соответствовал тем результатам, которые нужны для сборной, для подготовки к Олимпийским играм, вообще лицензирование к Олимпийским играм», - пояснила она.

Елена Круглыхина также показала на видео пояснительную таблицу с результатами всех спортсменов сборной, которые, по ее словам, превышали показатели Александра и были гораздо младше.

«Здесь не будет топовых спортсменов, как Юлия Галышева - бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионка мира, Дмитрий Рехерд – неоднократный призер Кубка мира, Анастасия Городко, которой недавно исполнилось 16 лет», - сказала тренер.

По словам тренера, в большом спорте недостаточно серьезной мотивации.

«Конечно, Александр такой молодец, что у него такая большая и серьезная мотивация быть спортсменом. Но в большом профессиональном спорте этого недостаточно. Необходимо быть технически подготовленным, морально устойчивым. Мы не можем, к сожалению, держать большой штат спортсменов. Это сказывается и на бюджете, и на подготовке к Олимпийским играм, и эпикировке, которую нам предоставляет государство. Есть четкий лимит лицензирования на Олимпийские игры. На Олимпийские игры попадают четыре мужчины и четыре женщины. Прежде чем лицензироваться, они должны зарабатывать лицензию на кубках мира. Александр в 2020 году потерял рейтинг из-за своих плохих результатов. Чтобы было понятно: для участия в этапах Кубка мира необходимо 55 очков, у Александра, к сожалению, было всего 22. В Чимбулаке на Кубке мира он показал 25 место. Это был самый худший результат из всех наших спортсменов. Шестое место на всемирной универсиаде в 2019 году – это средний результат, потому что участников было всего 20, из них топовых всего четыре», - добавила Елена Круглыхина.