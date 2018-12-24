-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:11 364
-
-
-
-
вчера 20:09 316
-
вчера 20:00 203
-
вчера 19:19 251
-
-
-
вчера 18:01 301
-
-
вчера 17:25 2622
-
вчера 16:52 345
-
вчера 16:30 657
-
вчера 16:05 491
-
вчера 15:43 5061
-
вчера 15:35 900
-
вчера 15:01 437
-
-
-
вчера 12:49 554
-
вчера 12:30 2295
-
-
вчера 11:23 685
-
вчера 11:00 987
-
-
-
-
-
вчера 08:00 265
-
вчера 07:00 201
-
вчера 06:31 282
-
вчера 05:48 364
-
-
-
вчера 02:36 552
-
-
Тренер сборной Казахстана заинтересовал европейский клуб
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Старший тренер юношеской сборной Казахстана (до 19 лет) Александр Кузнецов мог возглавить эстонский клуб «Нарва-Транс», сообщает СИА «SPORTINFORM».
33-летний специалист рассматривался в числе основных кандидатов на вакантный пост одного из сильнейших клубов Эстонии. Президент «Нарва-Транса» Николай Бурдаков искал тренера, умеющего работать с молодыми футболистами, но при этом способного давать результат. Кузнецов полностью соответствовал этим требованиям клуба, но не был готов покинуть пост тренера сборной. К тому же, босса «Нарвы» смутил то, что у Кузнецова почти отсутствует опыт клубной работы и все его успехи связаны со сборной.
В итоге, в эстонском клубе решили остановиться на кандидатуре латвийского специалиста Дмитрия Калашникова, который сменит на этом посту турецкого тренера Дженка Озджана.
- Соперника казахстанца на вечере бокса в Москве едва не сняли из-за перевеса
- Подведены итоги выступления Казахстана на Кубке Катара по тяжелой атлетике
- Около 1600 астанчан приняли участие в зимнем марафоне
- Участник зимнего марафона в шортах удивил астанчан
- Обязательный соперник Головкина защитил титул чемпиона мира
- Непобежденные Ербосынулы и Жанабаев прошли взвешивание перед титульными боями в Москве
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана