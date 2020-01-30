Тренер сборной Англии: Казахстан – лучшая боксёрская нация в мире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице завершаются совместные учебно-тренировочные сборы казахстанских боксёров с командами Англии, Германии и Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Главный тренер сборной Англии Дэвид Эллоуэй рассказал о том, почему выбрал именно Казахстан:

- Мы выбрали Казахстан, потому что это лучшая боксёрская нация в мире. У нас завязались дружеские отношения еще с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Мы узнали казахстанских боксеров с хорошей стороны. Для нас это лучший выбор - тренироваться вместе с казахстанской сборной.

- Вы не находите нашу зиму слишком холодной?

- Это самое лучшее время для тренировок. Во-первых, удобно, потому что после Рождества в Великобритании у нас своего рода каникулы. После праздников боксёрам нужно возвращаться в форму. А здесь, в Казахстане они тренируются усиленно. Нам подходит и температура, и климатические условия. В Англии не бывает таких морозов, как в Казахстане. Мы знали об этом и заранее подготовились. Мы посчитали, что тренировки в таких условиях очень полезны для физического состояния спортсменов.

- Как обычно проходят тренировки с казахстанцами?

- Наши ребята вместе работают в парах, на снарядах. На днях начались спарринги. Казахстанская сборная имеет очень сильных боксеров практически в каждой весовой категории. Особенно хотелось бы выделить боксеров весовых категорий до 52, 57 и 69 килограммов. Во время спаррингов, мы еще раз убедились, что все боксеры вашей сборной очень сильные. Так что для нас участие в сборах в Казахстане - отличное партнёрство.

Совместные сборы национальной сборной завершаются 31 января. Часть команды после этого отправится в Венгрию, на турнир Иштвана Боская. Основной состав после короткого перерыва снова вернётся в Нур-Султан, чтобы после финальных тренировок 28 февраля вылететь в Иорданию, на соревнования, где разыграют олимпийские путёвки для боксёров Азии и Океании.



