Тренер по боксу ударил школьника в Алматинской области

ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – Тренер по боксу ударил юношу за грубость в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции области.

26 января текущего года в дежурную часть Енбекшиказахского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставили 16-летнего подростка с диагнозом «ушиб костей носа». По данному факту было начато досудебное расследование по части 2 статьи «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» УК РК.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Енбекшиказахского РУП по подозрению в совершении данного уголовного правонарушения был установлен 34-летний тренер потерпевшего, который пояснил, что в ходе уборки спортивного зала, где он работает тренером по боксу, к нему подошел одноклассник его учеников. В ходе беседы с ним юноша начал грубо общаться, после чего тренер, не выдержав, ударил его по лицу. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается», - сообщил начальник УП Енбекшиказахского района полковник полиции Талгат Сейльханов.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.