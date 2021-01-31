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    19:00, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Тренер по боксу ударил школьника в Алматинской области

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    ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – Тренер по боксу ударил юношу за грубость в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции области.

    26 января текущего года в дежурную часть Енбекшиказахского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставили 16-летнего подростка с диагнозом «ушиб костей носа». По данному факту было начато досудебное расследование по части 2 статьи «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» УК РК.

    «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Енбекшиказахского РУП по подозрению в совершении данного уголовного правонарушения был установлен 34-летний тренер потерпевшего, который пояснил, что в ходе уборки спортивного зала, где он работает тренером по боксу, к нему подошел одноклассник его учеников. В ходе беседы с ним юноша начал грубо общаться, после чего тренер, не выдержав, ударил его по лицу. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается», - сообщил начальник УП Енбекшиказахского района полковник полиции Талгат Сейльханов.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.


    Теги:
    МВД РК Спорт Происшествия, ЧС Общество Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы Молодежь
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