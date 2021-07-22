Тренер мужской сборной РК по боксу на Олимпиаде прокомментировал итоги жеребьевки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев прокомментировал результаты жеребьевки на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я бы не сказал, что кому-то повезло, а кому-то не очень. В принципе, все ребята настроены. По весовым категориям по каждому отдельно можно сказать. Но жеребьевка не из легких у нас. Те же сеяные боксеры, им достались довольно сильные боксеры в их подгруппе», - сказал Галымбек Кенжебаев в ходе онлайн-брифинга.
Тренер добавил, что на Олимпиаде легких соперников не бывает и ребята готовятся к каждому противнику.
Отметим, сегодня состоялась жеребьевка соревнований по боксу на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Ниже представлены имена первых соперников.
до 52 килограммов Сакен Бибосынов - Янкиель Ривера (Пуэрто-Рико));
до 57 килограммов Серик Темиржанов - Ролан Гарос (Венгрия);
до 63 килограммов Закир Сафиуллин - Леодан Пезо (Перу);
до 69 килограммов Абылайхан Жусупов - соперник определится позже;
до 75 килограммов Абильхан Аманкул - соперник определится позже
до 81 килограмма Бекзад Нурдаулетов - соперник определится позже
до 91 килограмма Василий Левит - Эммануэль Рейес (Испания), с
свыше 91 килограмма Камшыбек Кункабаев - Есри Рез Мустафа (Египет),
до 75 килограммов Надежда Рябец - Тамара Тибелт (Канада).
Напомним, сегодня в Токио состоялась жеребьевка в соревнованиях по боксу. По ее итогам казахстанские боксеры узнали имена первых соперников.
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