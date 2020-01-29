Тренер «молодёжки»: конкуренция в боксе растёт

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау завершился молодёжный чемпионат страны по боксу 2020 года – представительный турнир из почти двухсот участников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Главный его итог – то, что регионы включились в конкуренцию и начали по-настоящему развивать бокс разных возрастных категориях, считает главный тренер молодёжной сборной Кайрат Сатжанов :

– Прекрасная организация, объективное судейство, и, что важнее всего – впервые почти все области, за исключением Северо-Казахстанской, попали в полуфинал. Это говорит о том, что уровень в стране выровнялся, все регионы стараются, конкурируют. Как и ожидалось, чемпионами страны стали уже отмеченные победами ребята – чемпион Азии 2019 года столичный боксёр Мухаммедсабыр Базарбайулы в весе до 52 килограммов, призёр чемпионата мира в весе до 81 килограмма Ермахан Жакпеков из Восточного Казахстана. В целом могу сказать, что техника выросла, стремление к победе, мотивация у всех на высоте. Чтобы поддержать эту волну нужно проводить больше сборов, чтобы ребята чаще встречались и вместе тренировались.

В то время как взрослая команда сосредоточилась на подготовке и участии в Олимпиаде, у молодёжки также будет насыщенный год: в июле чемпионат Азии, в сентябре – чемпионат мира. Призёры этих первенств как правило затем занимают места уже во взрослой сборной, так что по итогам 2020 года болельщики смогут увидеть, кто пополнит ряды взрослой команды в следующем олимпийском цикле.





Призёры молодёжного чемпионата Казахстана 2020 года:

46 кг

1. Муратулы К. (Алматинская область)

2. Гульмурат А. (Карагандинская область)

3. Сактаганов Е. (Костанайская область), Ташкенбай С. (Нур-Султан)

49 кг

1. Комшабаев З. (Мангистауская область)

2. Дюсекенов Г. (Павлодарская область)

3. Сабит Д. (ЗКО), Шабанбаев Д. (Акмолинская область)

52 кг

1. Базарбайулы М. (Нур-Султан)

2. Пернебек Б. (Шымкент)

3. Батырбаев Б. (Нур-Султан), Конысбай Б. (Атырауская область)

56 кг

1. Танкай Е. (Алматинская область)

2. Сабыр Е. (Павлодарская область)

3. Кузеубаев Р. (ВКО), Дуйсенкул А. (Жамбылская область)

60 кг

1. Суюнбай Е. (Жамбылская область)

2. Битимов Б. (Атырауская область)

3. Сатжанов Б. (ВКО), Басаров З. (Кызылординская область)

64 кг

1. Аккалыков С. (Карагандинская область)

2. Тлеукабыл Т. (Туркестанская область)

3. Абудаллаев Р. (Шымкент), Айдар М. (Алматинская область)

69 кг

1. Бабаханов С. (Жамбылская область)

2. Амангельды Н. (Алматинская область)

3. Ибатов Б. (ЗКО), Абдреш Н. (Нур-Султан)

75 кг

1. Молжигитов Д. (Жамбылская область)

2. Кисилев И. (Нур-Султан)

3. Аширов А. (Алматинская область), Серикбол А. (Кызылординская область)

81 кг

1. Жакпеков Е. (ВКО)

2. Бейсенбаев Н. (Алматы)

3. Медильханулы Е. (Алматинская область), Набатов А. (Мангистауская область)

91 кг

1. Бекзат Е. (ВКО)

2. Амиров М. (Алматы)

3. Оразгельды З. (Туркестанская область), Аманбек Т. (Нур-Султан)

+91 кг

1. Сабыргали А. (Атырауская область)

2. Аушев Г. (Карагандинская область)

3. Наурызов Е. (Актюбинская область), Асубай Д. (Шымкент)