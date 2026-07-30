Тренер Мэнни Пакьяо оставил отзыв о работе с женской сборной Казахстана по боксу

66-летний специалист, известный по работе с чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо, поработал на сборах с лидерами женской сборной Казахстана по боксу, готовящимися к Азиатским играм-2026 и Олимпийским играм-2028.

Знаменитый наставник отметил, что казахстанские спортсменки обладают большим потенциалом и их уровень позволяет им рассчитывать на завоевание медалей на любых крупных соревнованиях.

— С большим удовольствием поработал с несколькими спортсменками женской сборной Казахстана по боксу. Боксеры высочайшего, элитного уровня. У вас появился новый болельщик! С нетерпением жду возможности увидеть, как вы все выступите на чемпионате мира и Олимпийских играх 2028 года, — написал Роуч на своей странице в Instagram.

Видео работы с Роучем показала в своем Instagram и трехкратная чемпионка мира, бронзовая призерка Олимпиады Назым Кызайбай.

— С детства я наблюдала, как Мэнни Пакьяо тренировался с Фредди Роучем в зале. Сегодня мне выпала возможность поработать с легендарным тренером. Я очень рада! Его опыт и мастерство сразу бросаются в глаза. Ощущение атмосферы зала, где тренировались такие великие чемпионы, — незабываемый опыт и огромная мотивация для меня, — прокомментировала в своем Instagram Назым Кызайбай.

Примечательно, что с Роучем встретился и представитель мужской сборной, двукратный чемпион мира из Казахстана Махмуд Сабырхан. Он не выкладывал видео тренировок с легендарным наставником, но рассказал в воем Instagram о мыслях после встречи с ним.

Фото: Instagram Махмуда Сабырхана

— Когда стоишь рядом с легендой, мечты становятся еще масштабнее. Под руководством Фредди Роуча Мэнни Пакьяо стал чемпионом мира в восьми весовых категориях. Дай Бог, чтобы благодаря такому же упорству, такому же труду и таким же победам мы тоже смогли стать гордостью своего народа, как Пакьяо, — написал Сабырхан на своей странице в Instagram, прикрепив совместное с Роучем фото.

Ранее мы сообщали, что Жанибек Алимханулы объявлял о спаррингах с мужской сборной Казахстана по боксу.