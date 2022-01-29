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Тренер «Канело» поставил Головкину ультиматум для третьего боя

29 Января 2022 12:23
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Тренер «Канело» поставил Головкину ультиматум для третьего боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тренер и менеджер Сауля «Канело» Альвареса Эдди Рейносо оценил вероятность проведения мексиканцем третьего боя с Геннадием Головкиным в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Канело» в этом году планирует провести два боя. Мы дадим ему отдохнуть до февраля, а затем начнем наш год. Третий бой с Головкиным? Посмотрим, что можно будет сделать на май и сентябрь. Головкин недавно вызвался подраться с «Канело», поэтому намерение на трилогию есть. Но уже во втором среднем весе. Если Головкин хочет, он может подняться. Сауль уже не спустится в средний дивизион. Он может подняться выше, но в средний вес он уже не уложится. Бетербиев и Бивол — тоже варианты. Поглядим, что будет в этом году»», — сказал в беседе с Fight Hub TV Рейносо.

Ранее промоутер Эдди Хирн подтвердил, что предложил Альваресу два боя на DAZN: с Дмитрием Биволом в мае и Головкиным в сентябре.


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#Спорт   #Головкин  
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