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Тренер «Канело» озвучил дату третьего боя с Головкиным
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский тренер Эдди Рейносо, работающий с чемпионом мира WBA Super Саулем Альваресом, оценил вероятность проведения третьего боя «Канело» с обладателем титулов IBF/IBO Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
Боксеры встречались на ринге в 2017 и 2018 годах, результатами поединков стали ничья и победа «Канело» решением большинства судей.
«Мы приветствуем третий бой с Головкиным. Почему бы и нет? GGG — чемпион в среднем весе, он великолепный боец. Мы готовы, но на майскую дату «Канело» сразится с кем-то другим, а вот в сентябре — возможно. Головкин может подняться в весе или остаться в 160 фунтах, но мы с ним сразимся. В последнем бою [с Сергеем Деревянченко] Головкин показался мне подуставшим. Я знаю, что он был немного болен, но GGG гарантированно выдает прекрасные бои и всегда подходит к ним подготовленным», — поделился в беседе с журналистами Рейносо.
Фото: fightnews.info
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