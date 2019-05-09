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Тренер Головкина высказался о его будущем
9 Мая 2019 17:29 316
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наставник Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс прояснил несколько моментов, касающихся его подопечного, сообщает Sports.kz.
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«Головкин останется в среднем весе. Ему нет смысла подниматься - он натуральный средневес. Ему хорошо там, где он сейчас», - сказал Джонатон Бэнкс.
Отвечая на вопрос «Как вы думаете, сколько ему еще осталось?», тренер Головкина сказал: «По тому, что я видел, еще довольно много. Он мотивирован и в форме».
Геннадий Головкин вернется на ринг 8 июня и сразится с канадцем Стивом Роллсом. Этот бой пройдет в промежуточном весе - в 164 фунтах.
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