Тренер Головкина высказался о его будущем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наставник Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс прояснил несколько моментов, касающихся его подопечного, сообщает Sports.kz.

«Головкин останется в среднем весе. Ему нет смысла подниматься - он натуральный средневес. Ему хорошо там, где он сейчас», - сказал Джонатон Бэнкс.

Отвечая на вопрос «Как вы думаете, сколько ему еще осталось?», тренер Головкина сказал: «По тому, что я видел, еще довольно много. Он мотивирован и в форме».

Геннадий Головкин вернется на ринг 8 июня и сразится с канадцем Стивом Роллсом. Этот бой пройдет в промежуточном весе - в 164 фунтах.