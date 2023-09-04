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    15:44, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Тренер Головкина сделал заявление о его будущем

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тренер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс признался, что пока не знает ничего о дальнейших карьерных планах своего подопечного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Свой последний на сегодняшний день бой GGG провел в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе, в нем он уступил единогласным решением судей мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории.

    «Я не разговаривал с Геннадием в последнее время, поэтому мне ничего не известно. Но я уверен, что как только что-либо прояснится, GGG Promotions сделают заявление о его будущем», — ответил в интервью SlothBoxx Джонатон.


    Теги:
    Бокс Спорт Мировые новости Головкин
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