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Тренер Головкина озвучил дополнительный стимул к победе над Деревянченко

26 Августа 2019, 04:29
Тренер Головкина озвучил дополнительный стимул к победе над Деревянченко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тренер Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс прокомментировал предстоящий бой с казахстанского боксера с украинцем Сергеем Деревянченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В частности Бэнкс отметил работу своего визави — наставника Деревянченко Андре Розье.

«Для меня большая честь выступить против Розье. Я говорил это еще с 15 лет в любителях. У меня есть только уважение к этому парню. Эта вещь для меня делает этот бой одним из самых больших в карьере Головкина. Я знаю родословную Розье — его всегда окружали хорошие бойцы, потому что они знают, что он выведет их на другой уровень. Это будет хороший бой», — сказал Бэнкс.

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