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Тренер Головкина нашел путь к победе над «Канело»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Сентября 2019, 23:00
Тренер Головкина нашел путь к победе над «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Портал Boxingnews24.com считает, что тренер Джонатан Бэнкс в своей работе с казахстанским боксером Геннадием Головкиным четко определил, что нужно казахстанцу для победы над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Новый тренер Головкина Джонатан Бэнкс рассчитывает увидеть улучшение в манере ведения боя казахстанца. Бэнкс хочет, чтобы 37-летний Головкин избавился от плохой привычки выцеливать одиночный удар. Он чувствует, что Головкин может стать лучше, если начнет наносить больше ударов. Его плюс в том, что его удары утомляют соперников. Джонатан знает, чего не хватило Головкину в бою с «Канело». Геннадия наносил недостаточное количество ударов, позволил Альваресу выдержать его напор», — пишет портал.


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