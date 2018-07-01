Тренер Головкина начал работу с непобежденным нокаутером

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес приступил к сотрудничеству с британским супертяжем Джо Джойсом (5-0, 5 КО), сообщает Sports.kz.

«Я действительно сегодня с ними [боксером и его менеджером] встречаюсь. Я всегда был сторонником того, что с бойцом нужно немного поработать прежде, чем «жениться». Я хочу удостовериться, что он мне нравится, а я нравлюсь ему. Если это хороший человек с трудовой этикой, то почему бы не потренировать его? Надо сказать, что ему уже 32 года, он опытный. Если мы начнем работать, то будем делать то, что должны. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним. Он здесь на три-четыре недели, посмотрим... Этот парень выбрасывает много ударов, кажется, он в хорошей форме. Биг Беар хорош тем, что ты здесь вдали от всего, есть лишь небольшой зал и группа людей, с которыми мы работаем. Джо подойдет нам. К тому же, он супертяж, так что они с Муратом Гассиевым помогут друг другу двигаться вверх», - сказал Санчес.