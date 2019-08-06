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Тренер Деревянченко назвал его преимущества перед Головкиным

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Августа 2019, 14:03
Тренер Деревянченко назвал его преимущества перед Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наставник украинского средневеса Сергея Деревянченко Андре Розье поделился планами на подготовку своего подопечного к титульному бою с Геннадием Головкиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ожидается, что боксеры сразятся за вакантный пояс чемпиона мира IBF в среднем весе 5 октября в Нью-Йорке. Для Розье это будет уже третий случай противостояния с Головкиным, ранее он готовил к боям с Геннадием Кёртиса Стивенса и Дэниэла Джейкобса.

«Это будет самый большой бой в жизни Сергея, поэтому к его тренировочному лагерю будет приковано безраздельное внимание всей нашей команды. Я верю, что все мы, работая сообща, обеспечим Сергея подготовкой, необходимой для победы над Головкиным», - сказал Розье.

По его словам, они «не решили, где будет проходить лагерь, так как большой вклад в это делает сам Деревянченко».

«Тот факт, что мы не деремся с «Канело», ничего не меняет, и даже еще больше мотивирует, так как я считаю, что этот бой будет труднее. На мой взгляд, GGG — непобежденный боец. Как и большинство людей в мире, я считаю, что он выиграл обе встречи с «Канело». Он – потрясающий боксер, но и Сергей тоже хорош, и я верю, что он победит. Его набор навыков уникален для среднего дивизиона, и он допускает очень мало ошибок, которыми мог бы воспользоваться Головкин. К тому же он намного свежее как профессионал. Именно эти компоненты сделают этот бой самым конкурентным в карьере Геннадия и станут тем, что необходимо Сергею, чтобы через пару месяцев стать новым чемпионом мира IBF. С точки зрения тренера, у меня уже были две попытки победить Головкина. Но я уверен, что на третий раз повезет, так как Сергей — совершенно другой «зверь» по сравнению с теми, с кем я до этого вступал в битву с Головкиным», — цитирует Boxingscene.com слова Розье.

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